Matin Première : Le journal des solidarités : les vélos solidaires sur Auvio

Hélène MAQUET s’intéresse à une initiative du GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) qui consiste à prêter un vélo à ceux et celles qui en auraient besoin pour se rendre sur leur lieu de travail. Pour ce faire, il suffit de publier un commentaire en dessous de la publication du GRACQ sur ses pages Facebook et cela permet ainsi de mettre en contact des prêteurs et des emprunteurs. Hélène Maquet nous explique comment cela fonctionne.