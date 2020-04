Matin Première : Et vous dans tout ça ? Le Télé Accueil sur Auvio

Hélène MAQUET répond aux questions des auditeurs . Depuis le début du confinement, les appels des personnes ayant habituellement recours au Télé Accueil continuent d'affluer mais avec une dimension supplémentaire puisque leur angoisse est amplifiée par le confinement, l'incertitude, la peur, ... Par ailleurs, on constate aussi de nouveaux appelants, profondément démunis et dans des situations d'anxiété provoquée directement par la crise sanitaire. On en parle avec Pascal Kayaert, le directeur du centre Télé-Accueil de Bruxelles