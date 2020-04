Le mois d’avril aurait dû être le mois James Bond mais le coronavirus a eu raison de lui (et de la sortie en salles du nouvel épisode ciné de la saga). Donc comme nous ne pouvons pas aller vers 007 c’est 007 qui vient à nous et qui se transforme en coach de vie. Avec Stéphane GARNIER, auteur du livre « AGIR ET PENSER COMME JAMES BOND » paru aux éditions « L’opportun ».