Matin Première : Et vous dans tout ça ? Urbanisme et mobilité sur Auvio

Hélène MAQUET répond aux questions des auditeurs. Comment l’urbanisme peut aider les citoyens dans leur mobilité avec les contraintes liées aux distanciations physiques ? Nous recevons ce matin Xavier Tackoen, spécialiste en urbanisme et mobilité, sur le thème de l'urbanisme tactique. A savoir tout ce qui est mis en place de manière temporaire en ce moment dans les villes (de Belgique et d'ailleurs) pour adapter la mobilité des citoyens (piétons / vélos) à la crise sanitaire en cours. Mais surtout aussi, comment repenser l'urbanisme d'après crise, quelles leçons devront être tirées, etc. Il est en train de travailler sur un dossier portant précisément sur ces questions.