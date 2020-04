Aline GONCALVES répond aux questions des auditeurs. Et les travailleurs et travailleuses du sexe dans tout ça ? Quelles sont les problématiques rencontrées ? Quel revenu de remplacement pour eux ? On en parle avec Maxime Maes, cofondateur d'UTSOPI, collectif de travailleuses et travailleurs du sexe en Belgique, auto-organisé, pour plus d’empowerment et d’autonomie.