Matin Première : Et vous dasn tout ça ? Le rire contre le coronavirus sur Auvio

Hélène MAQUET répond aux questions des auditeurs . L’épidémie de coronavirus qui se propage depuis plusieurs semaines maintenant nous déstabilise et génère un stress supplémentaire que nous essayons tous de vivre à notre manière. Et le stress justement, il peut s’atténuer grâce au rire. C’est ce que Christophe Panichelli pratique dans les séances avec ses patients. Il est psychiatre et psychothérapeute familial. Il travaille en cabinet privé dans la région de Liège. Il est l'auteur de différents articles sur la place de l'humour en psychothérapie et a publié une carte blanche sur Le Ligueur le 23 mars dernier.