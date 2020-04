Michel GASSEE nous parle de la santé financière des hôpitaux. Avec la crise sanitaire actuelle, les hôpitaux ont dû reporter voire annuler des dizaines de milliers de consultations et d’opérations non urgentes. Or ces activités génèrent des revenus essentiels pour leur équilibre financier. L’année 2020 risque donc d’être une année de pertes pour pas mal d’hôpitaux...