Matin Première : Le journal des solidarités : L'aide au personnel soignant sur Auvio

Anne-Sophie BRUYNDONCKX. On s’intéresse ce jeudi à l’aide au personnel soignant avec le chiffre de 10 000 Belges volontaires pour donner un coup de main (ou happy end prêt de logement pour infirmier sans colloc). 2/Le styliste Jean- Paul Lespagnard et son tutombola : tuto pour coudre un masque et grande tombola/récolte de fonds 3/Le site restecheztoi.be initié par le CHR Verviers s’exporte en France et en Espagne. 4/Origami for Life : œuvre collective et récolte de dons par KANAL-Centre Pompidou. 5/Appli 8pm pour offrir des livraisons de repas au personnel dans les hôpitaux et soutenir du même coup les restos partenaires