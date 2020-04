L’EDITO de Bertrand HENNE sur l’influence du modèle Hollandais en Flandre. Les flamands n’ont pas la même attraction que les francophones pour leur voisin français, mais tout de même. Ce qui se passe en Hollande, ou les soins intensifs sont saturés et où on recourt plus à l’euthanasie à domicile frappe les consciences.