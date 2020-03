Marie VAN CUTSEM parle de la situation des femmes sur le point d’accoucher qui devront peut être accoucher sans le père, vu les circonstances. On en parle via skype avec le dr. Patrick Emonts, président du groupement des gynécologues et obstétriciens de langue française de Belgique. 08H47 PEOPLE CONFINE. Alain Souchon pour son nouveau single Ici et là.