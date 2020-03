Matin Première : Le journal des solidarités - Sophie Brems sur Auvio

Sophie BREMS nous parle du chocolatier Lindt, qui distribue actuellement près de 100 kilos de ses boules pour le personnel soignant. De la distillerie de Biercée, qui a donné un coup de main au début pour fournir de l’alcool qui manquait pour dépister le virus, et a vendu ses stocks aux pharmacies et hôpitaux. Du projet « Ride to corona » pour remplacer les 24H du bois de la Cambre. Certains se sont lancés comme défi de rouler le plus longtemps possible pour récolter des dons. De l’application « Keep Moving », application où les efforts physiques sont récompensés par une médaille virtuelle que l’on donne au personnel soignant. Et enfin, d’Eric Boschman et Cynthia Simpson qui s’associent pour concocter un repas pour les plus démunis.