Marie VAN CUTSEM. Quid des étudiants dans tout ça ? Est-ce que les cours par correspondance fonctionnent ? Comment les étudiants bloqués dans leur kot vivent-ils ce confinement ? Va-t-on vers un maintien ou une annulation des prochains examens? On en parle via Skype avec Pierre WOLPER recteur de l'ULiège et président du conseil des recteurs.