Sophie BREMS nous parlera de l’ASBL Scan-R, qui fait des ateliers d’écriture et qui propose aux jeunes 12-25 ans de témoigner, de l’astrophysicien Francesco Lobue, qui donne une conférence, chaque mardi sur l’univers, de l’ULB qui demande à ses étudiants de s’engager, et de l’entreprise l’Oréal qui fait un geste pour les pme et ses fournisseurs.