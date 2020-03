Matin Première : Et vous dans tout çà ? L'impact du coronavirus sur la santé mentale sur Auvio

08H40 ET VOUS DANS TOUT CA ? Marie VAN CUTSEM. L’UCLouvain, en collaboration avec l’Université d’Anvers, lance une vaste enquête en Belgique, France, Pays-Bas et Grande-Bretagne, à propos de l’impact du coronavirus sur la santé mentale de la population. L’objectif est de déterminer l’impact du confinement sur le bien-être psychologique et social de la population. On en parle avec Vincent LORANT, professeur de sociologie de la santé à l’Institut de recherche santé et société de l’UCLouvain, à l’origine de l’enquête.