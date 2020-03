Matin Première : Le journal des solidarités ; le grouoe facebook "Et si on faisiat un truc..." sur Auvio

. Sophie BREMS nous parlera ce mercredi d’initiatives lancées au profit des enfants. Au programme : le groupe facebook « Et si on faisait un truc… » créé pour donner des idées d’activités, de bricolage à échanger, d’un depliant qui explique aux enfants c’est quoi le covid 19 réalisé par Dominique Costermans, d’un site qui propose du coloriage pour les enfants : « opensourcekleurboek » et d’une meute qui compte tout de même une réunion avec ses louveteaux, sous la forme d’un quizz via internet.