L'invité de Week-end 1ère : sur Auvio

L’exposition traverse quatre décennies d’activité de la salle de cinéma pornographique ABC et évoque le monde qui l’entourait. À travers de nombreux documents, posters, affiches peintes à la main, pavés de presse, photos censurées et une installation artistique, elle met en lumière un pan obscur de notre culture, destiné aux oubliettes de l’histoire. Ces archives historiques sont donc exceptionnelles, uniques et ne manquent ni de cocasserie ni de matière à réflexions et controverse.

Une exposition créée par le cinéma Nova et le MIMA avec la participation du collectif Gogolplex.