Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'écrivain français Laurent Mauvignier pour son roman "Histoires de la nuit" (Éditions de Minuit).



Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau.