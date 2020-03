Le mug - Invité 1 : L’étoile montante de l’art oratoire sur Auvio

Laëtitia Mampaka, l’étoile montante de l’art oratoire à seulement 24 ans. Etudiante en droit, elle enchaîne les concours depuis ses 21 ans.

Après avoir participé aux Tournois de l’Académie en décembre 2018 sur la RTBF, elle s’attaque à l’émission Grand Orale sur France 2… L’art oratoire tient en trois grands principes : art d’émouvoir, art de convaincre, et art de divertir. C’est l’arme de persuasion des hommes politiques, des avocats, mais aussi de n’importe quelle personne amenée à s’exprimer devant une audience dans le but d’être écoutée et entendue. Un art dans lequel Laëtitia Mampaka e