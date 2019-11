Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le réalisateur et scénariste français Ladj Ly pour son film "Les Misérables", qui sort le 20/11. Prix du jury et évènement du dernier Festival de Cannes, film qui représentera la France aux prochains Oscars, "Les Misérables" raconte l'histoire d'un policier fraichement affecté dans le secteur de Clichy-Montfermeil qui doit faire face à un contrôle de police filmé qui tourne mal. Plus de vingt-cinq ans après « La Haine » de Mathieu Kassovitz, le créateur de l'école de cinéma Kourtrajmé pousse un cri de colère pour dépeindre, caméra à l'épaule et sans misérabilisme, la détresse d'une zone sensible du Nord-Est parisien.

