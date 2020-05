Le mug - chronique 2 : Portrait du duo parisien Dupuy-Berberian sur Auvio

Cette semaine, Thierry Bellefroid nous propose une autre de ses rencontres d’auteurs de bande dessinée confinés. Beaucoup se souviennent du duo parisien Dupuy-Berberian, deux auteurs complets qui scénarisaient et dessinaient à quatre mains, comme on dit, les aventures de Monsieur Jean. Leur travail avait été salué par le Grand Prix d’Angoulême, en 2008. Depuis, leurs chemins se sont séparés. Et vous nous proposez d’en rencontrer un des deux…