La troisième Oreille : La Fête à Danval sur Auvio

La Première fête les 60 ans de radio de Marc Danval et 30 ans de "La troisième Oreille". Marc Danval, personnalité incontournable de la radio, de la scène jazzique, écrivain, poète, conférencier, collectionneur, chroniqueur de jazz et de gastronomie… fête ce samedi ses 60 ans de radio et les 30 ans de l’émission "La troisième Oreille". À l’occasion de cette longévité exceptionnelle, Marc et ses nombreux complices sont les invités d’une émission spéciale présentée par Alexandra Vassen, ce samedi 7 décembre 2019 de 14h à 16h en direct sur La Première et en public depuis L’Archiduc à Bruxelles. Parmi ses invités : Charles Loos, Le grand Jojo, Xavier Canonne (Musée de la Photographie à Charleroi), Gilles Ledure (Flagey), Fred Jannin, Walid, Charlotte Dekoker et bien d’autres. Présentation : Alexandra VASSEN