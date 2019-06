Des chuchotements qui valent de plus en plus d’argent, ce matin… Connaissez-vous l’ASMR ? Ces vidéos chuchotées qui font des millions et des millions de vues sur youtube. Il y a deux ou trois ans, c’était encore une pratique un peu étrange bricolée par des initiés. Et c’est déjà devenu un business potentiellement juteux pour les marques et les startups de la Silicon Valley...