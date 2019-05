Si vous faites partie des milliards d'êtres humains présents sur les réseaux sociaux, vous le faites sans doute régulièrement : "liker"...

Ajouter une mention "j'aime".

C'est une des actions les plus communes de l'usage des réseaux sociaux.

et pourtout... Youtube, Twitter, et maintenant Instagram envisagent de supprimer cette fonction.