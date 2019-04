La Tête dans la Toile - Comment les adolescents se comportent-ils en ligne ? - 10/04/2019

La Tête dans la Toile, toute cette semaine, Hélène Maquet vous revenez sur les grands enjeux qui traversent internet et le web. Leur cadre et leurs usages.



Aujourd'hui... comment les adolescents se comportent-ils en ligne ? Pour les parents, leurs pratiques peuvent être déroutantes.



Une des questions : Pourquoi les adolescents postent-ils tellement de photos/de vidéos d'eux ? Et - surtout - comment réagir et les conseiller en tant que parents ?