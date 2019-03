Les chercheurs qui ont mené l'expérience sont des géologues.



Ils estiment, dès lors, que pour créer un seul téléphone, il faut extraire entre 10 et 15 kg de minerai... dont 7 kilos de minerai à haute teneur en or, 1kg de minerai de cuivre, 750 g de minerai de tungstène et 200 g de minerai de nickel.



Une bonne part de métaux rares et précieux...