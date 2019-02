Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. On en profite pour parler d'amour et de sexualité en ligne. Comment parler de sexe par message, par mail, etc. Evidemment, on peut s'écrire des mots d'amour, des mots coquins. On ne peut pas, en revanche, s'envoyer d'émojis sexuels. Il y a pourtant moyen de les détourner.