Comment Amazon jette littéralement à la poubelle des millions de produits, chaque année. Le magazine Capital sur M6 diffusait une enquête hier soir sur le gaspillage dans les entrepôts d’Amazon, en France. En 3 mois, 300 000 objets ont volé à la poubelle, dans un seul entrepôt. On parle de plus de 3 millions d’objets par an sur le territoire français.