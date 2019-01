Les écrans sont-ils en train de rendre nos enfants myopes ? La myopie, cette déformation de l’œil qui complique la vue est de plus en plus souvent diagnostiquée. En Europe, les vingtenaires sont deux fois plus nombreux à être myopes que les cinquantenaires. Et le phénomène est en train de s'accélérer depuis 10 ans. Les chercheurs s'inquiètent d'une épidémie... liée à l'usage des nouvelles technologies.