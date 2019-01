La Tête dans la Toile - Le beau-fils qui fait polémique - 07/01/2019

Une petite polémique a agité les réseaux sociaux flamands, notamment Twitter, ce week-end. Qand les relations familiales entre journalistes et politiques font jaser.

Jeudi 3 janvier. Nous sommes à Washington. A la Chambre, le résultat du vote est connu : Nancy Pelosi, 78 ans, reprend le perchoir. C'est la seconde fois de sa carrière. Le moment est évidemment un temps fort de l'actualité internationale. Les médias du monde entier relaient, dont la VRT. En télé et en radio, cette actualité est largement commentée par Michiel Vos, correspondant à Washington. Il est le correspondant attitré de la VRT et de la NOS (Pays-Bas). Mais Michiel Vos est aussi... le gendre de Nancy Pelosi, marié à sa fille Alexandra. Raison pour laquelle, jeudi, Théo Francken, ex secrétaire d'Etat à l'asile et la migration, bourgmestre de Lubeek, écrit sur Twitter. "Et tout à coup, Michiel Vos sur Radio Een, lyrique sur le vote favorable à Nancy Pelosi comme président de la chambre. C'est sa belle-mère. Est-ce que quelqu'un trouve ça déontologique ? Quelle radio partiale."

