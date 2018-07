La tête d'affiche - Kamini pour son spectacle au festival Waterlol - 31/07/2018

: Certains se souviennent peut-être de son tube « humoristique » Marly Gomont sorti en 2007. Aujourd’hui, Kamini se consacre au spectacle comique et fera notamment un crochet par la Belgique le jeudi 13 septembre prochain dans le cadre du festival Waterlol. Dans son spectacle, Kamini aborde tous les sujets, du quotidien à l’histoire du monde et bien entendu sa propre vie. Une vie remplie de surprise aussi bien au niveau de sa famille, de son vécu dans le milieu rural, de son parcours en tant qu’infirmier et en tant qu’artiste dans le show business... Sur scène il nous explique son point de vue sur l’histoire de l’humanité ainsi que sur sa propre existence avec autodérision et un humour …