La tête d'affiche - Aurore Vincenti pour "Les mots du bitume" - 19/06/2018

: Aurore Vincenti nous présente son ouvrage « Les mots du bitume » (Le Robert). Dévorée par l'amour des mots, l’auteure s'est fait accoster, bousculer par une langue qui court les villes, les banlieues et leurs rues, qui naît entre les lèvres des impertinents. Une langue des jeunes ? Peut-être. Mais c'est sur le bitume que cette linguiste passionnée a attrapé ces mots connus ou énigmatiques qui nous plongent dans la musique d'un langage aussi beau qu'il peut être éphémère, aussi créatif que riche de voyages et d'histoire. Avec puissance et légèreté, humour et provocation, Aurore Vincenti passe au crible les plus belles pépites de notre vocabulaire contemporain et redonne ses lettres de noblesse à un parler souvent dévalorisé. Habillés dans les textes des plus grands rappeurs modernes – Booba, Oxmo Puccino, Nekfeu... – Les mots du bitume nous ouvrent les portes d'un monde bouleversé par les passions, d'une langue qui se construit et se partage.

Émission Jour Première