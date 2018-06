La tête d'affiche - Anaïs Collet pour son ouvrage "Les bobos n’existent pas" - 13/06/2018

Omniprésent dans les médias, mais aussi dans le champ politique et dans le langage ordinaire, le terme « bobo » n’est pas neutre. Son usage et ses variantes (« boboïsation », « boboïsé ») tendent à simplifier, et donc aussi à masquer, l’hétérogénéité des populations et la complexité des processus affectant les espaces urbains qu’ils prétendent décrire. En réduisant les « bobos » à des caricatures, on juge des caractères, des intentions et des volontés, en oubliant que les représentations et les pratiques des individus et des groupes sociaux prennent place dans des trajectoires singulières et un monde hiérarchisé. « Les bobos n’existent pas » est un ouvrage coécrit par cinq auteurs dont trois sociologues. Nous en parlons avec l’une d’entre eux, Anaïs COLLET, sociologue et maîtresse de conférences à l’Université de Strasbourg.

Émission Jour Première