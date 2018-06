La tête d'affiche - Jean-Eric Branna pour son livre «1968, quand l’Amérique gronde» -...

L'année 1968, la pire de toute l'histoire américaine ? Les sixties ont marqué la société américaine et développé un imaginaire qui s'est transmis jusqu'à nous. Avec l'élection inattendue de Donald Trump, l'Amérique est retournée dans son passé, avec ce constat terrible : en souhaitant ramener son pays en arrière - persuadé qu'il y était plus heureux -, son nouveau Président s'attaque à la déconstruction, brique par brique, des éléments du progrès déposés par les enfants de 1968. Car voilà que reviennent sur le devant de la scène les créationnistes, les suprématistes, le Ku Klux Klan. Tout serait-il donc à recommencer ? La période de 1968 et les temps actuels sont comme le yin et le yang de l'histoire d'un pays qui ne cesse de nous fasciner et de nous surprendre. Jean-Eric Branaa nous présente sur livre «1968, quand l’Amérique gronde» paru aux éditions Privat.

