Ce lundi, on débute la semaine avec la semaine avec la photographe et scénariste Valérie Perrin à l’occasion de la sortie de son roman « Changer l'eau des fleurs » : Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule.

