La tête d'affiche - Marina De Van pour son roman "Betty, la nuit" - 24/04/2018

L’auteure française Marina De Van nous présente son roman « Betty, la nuit » (Albin Michel). La vraie vie de Betty commence le jour où son mari la quitte. Jusqu’alors, elle jouait les épouses dévouées dans l’ombre d’un respectable notable de province. Désormais, tout s’ouvre à elle… en même temps que tout s’effondre. En arrivant à Paris, Betty, assoiffée de liens et de nouveaux repères, s’enfonce dans une nuit inconnue et dangereuse. Récit glaçant et émouvant d’une descente aux enfers, Betty, la nuit raconte, à la manière d’un suspense, l’engrenage psychique d’une femme que la solitude et le divorce mènent aux confins de la folie. L’écriture tendue de la scénariste et réalisatrice Marina de Van donne à ce roman sombre la dimension d’une expérience intérieure troublante.

