La tête d'affiche - Florence Montreynaud pour son roman "Le Roi des Cons : quand la langue...

Florence Montreynaud, historienne et linguiste, nous présente son ouvrage Le Roi des Cons : quand la langue française fait mal aux femmes » (Le Robert). « Les mots que vous utilisez signifient-ils exactement ce que vous voulez dire ? Il est bien des tournures tendancieuses, « crime passionnel », « préliminaires », « nom de jeune fille » ou « instinct maternel », que j’ai utilisées avant de prendre conscience de leur contenu machiste. Depuis le masculin pluriel qui écrase le féminin jusqu’au refus d’employer la forme féminine des noms de métier, en passant par des insultes sexistes comme con et ses dérivés, le langage usuel dévalorise le féminin, minore ou justifie des violences masculines. Changer le monde prendra un certain temps. Changer les mots, c’est possible tout de suite».

