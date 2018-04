La tête d'affiche - Guillaume Meurice pour son roman "Cosme" - 16/04/2018

On le connaît notamment pour ses chroniques humoristiques dans l’émission Par Jupiter ! sur France Inter mais Guillaume MEURICE s’est aussi mis à l’écriture avec ce premier livre « Cosme » (Flammarion). L’histoire d’un fils d’immigrés espagnols, agrégé de rien, pas même bachelier, qui découvre le Graal de la poésie française : le sens caché du sulfureux et mystique poème de Rimbaud, « Voyelles ». Guillaume Meurice le suit, de son enfance dans les rues de Biarritz à cette quête poétique dans son minuscule appartement parisien, en passant par la délinquance des banlieues chaudes de la capitale, un service militaire à décrypter des messages secrets ; le tout entrecoupé d’heures interminables dans différents clubs d’échecs. Cosme, c’est aussi l’amitié chevillée au corps au gré des rencontres, et la passion des mots qu’il dévore dans ses lectures ou qu’il travaille pour sculpter d’improbables sonnets. Une vie entre passions partagées, infinie solitude, vertiges, long dérèglement des sens. Le récit d’un homme libre. Poète. Voyant ?

Émission Jour Première