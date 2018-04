La tête d'affiche - Frank Le Gall pour sa BD le "Le dernier voyage d’l’Amok " - 10/04/2018

Frank Le Gall nous présente le tome 13 des aventures de Théodore Poussin : « Le dernier voyage d’l’Amok ». Dépossédé de son ancienne cocoteraie florissante désormais entre les pinces du capitaine Crabb, Théodore Poussin nourrit son infortune avec Novembre dans les bas quartiers de Singapour. Bien qu'ils semblent n'être plus que l'ombre des fiers marins qu'ils étaient, leur volonté reste d'acier et leur intransigeante acuité dans les négociations n'a d'égale que la sage détermination qu'ils ont à acheter un navire, à engager un nouvel équipage et à reprendre la mer. Pour ce qui sera peut-être leur dernier voyage... Plus de dix ans après « Les jalousies », Frank Le Gall remet enfin les voiles dans ce nouveau tome aux airs d'apothéose. Parues par extraits en noir et blanc dans « Les Cahiers Théodore Poussin », ces planches tant attendues entraînent le lecteur dans le sillage du Quangle Wangle, rebaptisé L'Amok, comme pour souligner la folie qui paraît s'être emparée de son capitaine. Là-bas sur les rivages d'un archipel sauvage se joue peut-être l'ultime bataille du capitaine Poussin.

