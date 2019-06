La tête d'affiche - Jour Première - D’un temps à l’autre, quand l’art contemporain...

La biennale ARTour se déroule jusqu’au 8 septembre prochain à La Louvière sur le thème « D’un temps à l’autre, quand l’art contemporain rencontre le patrimoine ». Dix lieux de culture ou sites remarquables et autant d’artistes d’aujourd’hui pour un dialogue surprenant et inspirant. La variété et la richesse de l’offre culturelle dans la région du Centre ne sont plus à démontrer. Certains de ces lieux sont connus, d’autres un peu moins. Pendant tout l’été, ces musées et ces sites patrimoniaux s’ouvrent à l’art contemporain. Pour sa douzième édition qui se tiendra du 23 juin au 8 septembre, la biennale ARTour a choisi la Thématique « D’un temps à l’autre ». Une exploration du temps de La Louvière à Soignies avec des œuvres créées pour l’occasion ou intégrées dans un contexte nouveau pour inviter au dialogue entre passé et présent. On en parle avec ERIC CLAUS, l’un des organisateurs, et l’artiste ALEX VERHAEST.

