La tête d'affiche - Jour Première - Qui ne se plante pas ne pousse jamais, selon Sophie Tal Men -...

: SOPHIE TALMEN, pour son roman « Qui ne se plante pas ne pousse jamais » paru aux éditions Albin Michel. Elle est neurologue à l’hôpital de Lorient et nous propose ici un quatrième roman plein d'humanité. « Lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais le prix de chaque instant. Au crépuscule d'une vie riche d'expériences et de souvenirs, elle veut faire partager son goût du bonheur aux deux êtres qui comptent le plus à ses yeux. Alexandre, le garçon qu'elle a élevé, jeune interne en médecine, et Margaux, sa petite-fille, qui travaille dans l'illustre chocolaterie familiale. Tous deux ne sont qu'à la moitié du chemin et déjà happés par leur vie professionnelle! Depuis les falaises du Cap Fréhel où la vieille dame les a réunis, elle met sur pied un projet un peu fou pour qu'enfin ils ne s'empêchent plus de rêver et écoutent battre leur cœur. »

