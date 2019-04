La tête d'affiche - Jour Première - "La vie qui m'attendait", un roman de Julien Sandrel -...

JULIEN SANDREL nous présente son roman « La vie qui m’attendait » (Calmann-Lévy). Romane, 39 ans, vit seule à Paris. Médecin généraliste à tendance paranoïaque, elle n’est pas très heureuse. Un jour, Mme Lebrun, une patiente de longue date, lui annonce qu’elle l’a vue sortir du service de pneumologie de l’hôpital Nord de Marseille, et qu’elle avait l’air très malade. Mme Lebrun est sûre d’elle, et semble parfaitement saine d’esprit. Pourtant Romane est en pleine forme, et n’a jamais mis les pieds à Marseille. Qui Mme Lebrun a-t-elle vu ? Romane est troublée, obsédée par cette autre, apparemment si semblable. Sur un coup de tête, elle décide de partir à sa recherche, dans le Sud de la France. Son enquête la guide vers une certaine Juliette, libraire à Avignon. Lorsque les deux femmes se rencontrent, une évidence s’impose : l’inconnue est sa sœur jumelle. Pour l’une et l’autre c’est un séisme. Comment est-ce possible ? Qui leur a menti ? Quels secrets cachent leurs familles respectives ? En cheminant vers une bouleversante vérité, les deux sœurs vont unir leurs destins, et se lancer à corps perdu dans un étonnant voyage entre rires et douleurs, qui changera peut-être bien le cours de leurs existences...

Émission Jour Première