La tête d'affiche - Jour Première - Les tabous du foot avec Pierre Rondeau - 11/04/2019

L’économiste du sport Pierre RONDEAU nous présente son ouvrage « Les tabous du foot » (Solar Editions), une enquête scientifique sur les coulisses de ces clubs et de ces joueurs richissimes. Cigarette, alcool, sexe, dopage, argent, homosexualité, racisme, impartialité de l’arbitrage… autant de sujets qui, officiellement, ne posent aucun problème dans le foot, mais qui alimentent pourtant les fantasmes et les rumeurs incessantes. Le foot serait-il le seul sport à échapper au dopage ? Le mode de vie des joueurs est-il vraiment différent de celui des autres jeunes gens de leur âge ? Aucun gay dans le foot, est-ce crédible ? Pour répondre à toutes ces interrogations, Pierre Rondeau a enquêté au-delà même des témoignages et s’est appuyé sur des études scientifiques (économiques, sociologiques ou médicales…). Battant en brèche les idées reçues, il montre que le football n’est pas ce modèle idyllique érigé derrière des tabous protecteurs.

Émission Jour Première