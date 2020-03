Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "La Terre demeure" de George R. Stewart (Fage Éditions).



Une pandémie, d'origine inconnue, décime la majeure partie de la population nord-américaine (et sans doute celle de toute la planète). Ish a survécu, ainsi qu'une poignée d'autres femmes et hommes, au mal mystérieux, alors qu'il se trouvait seul dans les montagnes. Le roman relate sa découverte d'une Amérique où les animaux sont redevenus sauvages et les survivants se terrent ou errent sans but, le regard plein des horreurs qu'ils ont connues. Des parties lyriques constituant des espèces de didascalies, entrecoupent la description des aventures d'Ish : elles évoquent, dans une langue imitant le style biblique mais gorgée d'informations précises, le sort des êtres et des choses qui composent un monde. Que deviendront les voitures ? L'électricité ? Les glorieux ponts que le génie des hommes a bâti au-dessus des gouffres ? Les conduites des égouts ? Les chats, les chiens, les chevaux, les vaches... ? Ish parviendra à fonder une famille, quelques survivants s'agrégeront et formeront une petite communauté, mais cette « Tribu », confrontée à l'après, sera partagée entre la détresse, l'apathie et l'espoir, entre l'exploitation de l'héritage laissé par la civilisation effondrée (ses ressources, règles, croyances etc.) et la nécessité de tout réinventer pour redonner goût et sens à la vie.