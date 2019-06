La Suisse, terre de podcast - Les Décodeurs / L'Autre Web - 02/06/2019

Elisabeth Debourse a chaussé ses écouteurs et a voyagé jusqu’à Lausanne où se trouve le siège de la rédaction du Temps, un journal de la Suisse Romande. Journal qui, depuis un an maintenant, produit des podcasts. Deux, pour être précis. Brise-Glace, qui s’intéresse à tout ce qu’on n’ose pas demander aux gens, et Raffut, un podcast qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent aux basques des femmes sportives. Deux exemples particulièrement intéressants vus de Belgique étant donné qui le marché suisse francophone est assez similaire au nôtre.

