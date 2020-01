Le Mug - Invité 2 : "The Handmaid's Tale" dans le "Séries Corner" sur Auvio

Décryptage de la série événement : La Servante écarlate" en première TV ! Récompensée plusieurs fois aux Golden Globes et aux Emmy Awards, la série à succès portée par l'incroyable Elisabeth Moss ("Mad Men") débarque ! Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. Une série adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood, à découvrir dès le mercredi 8 janvier à 21h05 sur La Trois et Auvio. On en parl