Le Mug - Invité 2 : A Bruxelles, en Flandre et en Wallonie! sur Auvio

Marianne Binard, organisatrice de « La Semaine du Son » qui aura lieu du 27 janvier au 9 février 2020 à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Une fête de la connaissance et des pratiques du son, une occasion de comprendre cette part lumineuse et invisible de notre environnement qu’est le son. Créée en 2011, La Semaine du Son de Bruxelles s’inscrit dans un mouvement international soucieux de faire découvrir au public le son dans tous les aspects et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de l’environnement sonore.