La Semaine du Monde : sur Auvio

Retour sur les tensions entre Israël et la Bande de Gaza. Vous entendrez le témoignage d'une famille qui a quitté la Belgique il y a 3 ans pour aller vivre à Netivot, à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Arielle Owieczka et sa famille viennent de passer 11 jours sous le stress des alarmes aux roquettes tirées depuis Gaza. Gaza où la population a aussi vécu sous les bombardements, d'une autre ampleur encore. Les dégâts sont considérables. C'est ce que nous expliquera la coordinatrice de Médecins du monde sur place, Korina Kanistra. En Algérie, les manifestants anti régime n'ont tout simplement pas pu manifester vendredi, comme ils en ont l'habitude. Les autorités avaient déployé un important dispositif policier, empêchant toute manifestation. A trois semaines des élections, la répression est sans précédent dans le pays. Retour aussi sur les propos polémiques du président rwandais Paul Kagamé, qui a semblé nier les crimes commis dans l'est du Congo, et qui a égratigné au passage la personne du docteur Mukwege, provoquant l'indignation en RDC. C'est un projet écologique d'une ampleur gigantesque : la muraille verte est une initiative africaine pour lutter contre la désertification. L'idée est de créer un couloir vert, un mur végétal, qui s'étendrait à travers tout le continent d'ouest en est. Onze pays sont impliqués dans opérations de reboisement. Reportage au Sénégal. Et puis, dans l'accent des autres, votre rendez-vous avec les médias francophones publics, on reparle, entre autres, de ces milliers de migrants arrivés cette semaine dans l'enclave espagnole de Ceuta.