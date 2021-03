La Semaine du Monde : sur Auvio

Les quatrième élections législatives en Israel ont eu lieu cette semaine et cette phrase qui résume tout: "Benjamin Netanyahou est l’équivalent politique du navire qui bloque le canal de Suez." La métaphore du quotidien israélien Haaretz résume la situation d’impasse à laquelle ont abouti ces élections israéliennes Le Liban fait face à une grave crise économique depuis plusieurs années, nous verrons que les libannais de Belgique font tout pour aider leurs proches restés au pays. La Libye en quête de stabilité. Pour la première fois depuis la chute de Mouhamar Khadafi, le pays n'a plus qu'un seul gouvernement. L'unification du pays avance mais la Libye reste extrêmement divisée après 10 de conflit et la présence de mercenaire étrangers sur le sol libyen n'arrange rien. Un festival de rock à Taiwan! Il a lieu ce weekeend et en période pandémie c'est assez rare. Mais l'île ne compte aucun cas covid depuis 2 mois. Nous irons voir l'ambiance qui y règne dans un long reportage d'Adrien Simore. Et puis en fin d'émission comme toujours, tout ce qu'il faut savoir de l'actualité dans les pays francophones. Les féminicides qui augmentent au Canada, un partenariat migratoire entre la Suisse et le Nigéria et la création de vaccinodromes en France. C'est le programme de l'accent des autres avec Olivier Nederlandt en fin d'émission.