La Semaine du Monde : Raqqa, Tripoli, le Nouvel An persan, le sort de Paul Rusesabagina, l'Accent des autres sur Auvio

Portraits de Tripoli et Raqqa, deux villes meurtries par 10 ans de guerre. Nous verrons comment les habitants tentent d'y survivre. Maurine Mercier, Omar Ouahmane. En Iran, on fête en ce moment le Nouvel An persan. Une fête du renouveau, dans un contexte de pandémie. Interview de Chehla Chafiq. Il s'appelle Paul Rusesabagina, il est rwandais, et c'est lui qui a sauvé plus de mille Tutsis pendant le génocide, en les cachant dans son hôtel des mille collines. Aujourd'hui, il est en prison. Le Rwanda l'accuse de terrorisme. Paul Rusesabagina a décidé de ne plus participer à son procès, qu'il juge illégal. Dossier de Wahoub Fayoumi. Dans l'Accent des autres, vous retrouverez l'actualité des médias francophones publics.