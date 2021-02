La Semaine du Monde : Situation sécuritaire en RDC, la diplomatie internationale, le mouvement Hirak en Algérie, la vaccination au Sénégal sur Auvio

Au menude l'émission : la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. On en parle après le meurtre de l'ambassadeur italien, alors qu'il se déplaçait lundi dans la région. On va s'intéresser à la situation sécuritaire de l'est de la RDC où plus de 120 groupes armés sont actifs. Nous recevrons aussi en studio Raoul Delcorde, il est ambassadeur honoraire de Belgique. Après avoir représenté la Belgique en Suède, en Pologne ou au Canada, il publie aujourd'hui un livre sur la diplomatie internationale. Ambassadeur, un travail de l'ombre, avec ses codes, son langage aussi, qui doit s'adapter à de nouveaux défis. Nous serons avec lui pour en parler, dans quelques instants. En Algérie, malgré l'interdiction, et malgré la répression, le mouvement de contestation Hirak a repris. Des milliers de personnes sont re-descendues dans la rue cette semaine, pour réclamer la fin du régime militaire. Le Sénégal a lancé cette semaine sa campagne de vaccination. Il est le septième pays d'Afrique à démarrer la vaccination de la population. Le pays n'a pas attendu l'aide internationale : il a acheté lui-même des vaccins chinois, et bientôt russes. D'autres pays africains bénéficient, eux, du programme Covax, dispositif mis en place par l'OMS entre autre, qui permet de fournir des doses aux pays défavorisés. C'est le cas du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Et ce sera l'un des sujets de l'Accent des autres, l'actualité vue par les médias francophones publics.